“Iñaki no lo ha hecho mal, lo ha hecho lo siguiente a mal… creo que ha sido todo tan innecesario. Me da igual la situación personal que tuvieran, yo creo que uno tiene que poner siempre en la vida la balanza quién ha estado a su lado en los momentos difíciles. A partir de ahí, uno se puede enamorar cada día de una persona diferente pero no dejar de tener respeto”, reflexionaba Terelu ante el aplauso del público.