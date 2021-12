Chelo Gª Cortés se rompe hablando de la muerte de su madre: "Es insoportable vivir con la sensación de que la gente que quieres no quiere vivir"

Chelo Gª Cortés se ha roto hablando de la muerte de Verónica Forqué y es que, al igual que la actriz, la madre de la colaboradora decidió que no quería seguir viviendo cuando Chelo apenas tenía 11 años. Le costó mucho “perdonar” a su madre, hasta ahora no ha sido capaz de ver fotos de su infancia y es que siempre ha vivido con miedo: “Es insoportable vivir con la sensación de que la gente que quieres está mal y que no quiere vivir”.