Chelo García Cortés se derrumba y Mila no duda en abrazarla: “Nos hemos entendido con una mirada”

Tras una tarde complicadísima, las colaboradoras han cruzado sus miradas y no han necesitado más para saber que no tenía sentido tanta discusión. Mila se ha sentido fatal por haber sido tan dura con Chelo y no ha dudado en fundirse con ella en un tierno abrazo que zanjaba el mal rollo: “Al final, esto no merece la pena… A veces es agotador trabajar aquí porque no es justo lo que hacemos los unos con los otros”.