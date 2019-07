Chelo estalla contra Mila Ximénez: “Critica a Marta como defensora, pero no digas que es una mantenida”

Chelo saca la cara por su esposa: “Llevo 29 años con ella y tú no eres nadie para juzgar mi vida con ella”

“No gritéis que le molesta a Marta”, es lo primero que ha dicho Mila Ximénez cuando ha entrado al plató de ‘Sálvame’ y se ha encontrado con Chelo García Cortés por primera vez tras el paso de ésta por ‘Supervivientes’. Antes de que Mila pudiera puntualizar su malestar hacía ella y su esposa, Chelo ha querido saber qué le había hecho Marta a ella para que hubiera sido tan crítica. “Tocarme los c*****S durante dos meses y medio”, ha asegurado Ximénez sin dudarlo.

Tras ver un vídeo resumen de las críticas de Mila a “la zarina” de Chelo, la colaboradora se estaba retorciendo en la silla, pero ha tenido que escuchar a Mila afirmar que había pasado de ella como la mierda. Chelo ha querido que Mila se disculpara por todo lo que había dicho de su esposa “A mí me ha dolido mucho lo que has dicho de Marta”, le ha explicado que es verdad que hace exposiciones fotográficas, pero se ha cansado de que juzgara su relación “Llevo 29 años con ella y tú no eres nadie para juzgar mi vida con ella”.

Al ver que Mila no iba a dar marcha atrás y que no paraba de calificar a su mujer de “vividora” y “mantenida”, Chelo ha perdido los nervios y se ha puesto en pie para exigirle a su compañera que no volviera a faltarle el respeto “Critica a Marta como defensora, pero no digas que es una mantenida”. Sin embargo, Mila tenía muy claro lo que piensa de Marta Roca “No me da la gana respetar a alguien que no se respeta ella misma… Te digo las veces que me dé la gana es que una vividora, mantenida y floja”.

Mila Ximénez: "Marta se cree la condesa de Castelldefels"