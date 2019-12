Chelo García Cortés pide perdón: "No soy antisemita y tengo muchos amigos judíos"

Chelo García Cortés ha tomado la palabra en ‘Sálvame’ para pedir perdón públicamente: “Ayer por la tarde, en una discusión que tuvimos María Patiño y yo, pronuncie una expresión que a la Asociación Proisraelita le ha molestado y me acusan de que hecho una manifestación como si fuera antisemita. Pido disculpas si les ha sentado mal, esta expresión no es habitual en mi vocabulario. No soy antisemita y puedo presumir que entre mis mejores amigos tengo muchos amigos judíos. Siento mucho que se hayan molestado, pero Chelo García Cortés no es antisemita”, ha asegurado la colaboradora.