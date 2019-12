Chelo García Cortés se sincera con sus compañeros: "Me sentí atraída por Sharon Stone durante un reportaje fotográfico"

Chelo García Cortés ha contado que solo se ha sentido atraída por una mujer durante su relación con Marta. La afortunada es Sharon Stone: “Me pasó haciéndole un reportaje fotográfico y si hubiera podido, le habría hecho de todo”, ha confesado. Sus compañeros no salían de su asombro porque no compartían la opinión de su compañera. Pero hay más. La colaboradora no solo se ha sentido atraída por mujeres, también ha sentido 'cositas' por algún hombre. Gema López ha sido quien ha soltado la bomba: “Chelo y Carlota se han sentido atraídas por el mismo hombre: ¡Miguel Bosé!”