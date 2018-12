El día de Reyes de este mismo año no estuvo exento de polémica debido a la metedura de pata del cantante, que se convirtió en objeto de memes de las redes sociales. "Me preguntaba yo si estabais contentos con esos juguetes porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres cantando" aseguraba el cantante, ante la estupefacción de los presentes, que grababan atónicos el momento en un vídeo que ya se ha convertido en viral. "Yo soy cantante. Yo soy Chiquetete. Un señor que canta 'La Cobardía'", remataba.