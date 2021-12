Cissy dice haber vivido un momento “picante” con Antonio Montero: “Algo quería”

“Está un poco faltico de rumba, rumba buena, me miraba con ojitos de carnero degollado”, decía Cissy de Antonio Montero

Cissy aseguró en 'Sálvame' haber intimado con José Antonio Canales Rivera

Antonio Montero: “No tendría una relación ni con ella ni con nadie"

Cissy aseguró en ‘Sálvame’ haber intimado con José Antonio Canales Rivera, aunque contó que no llegaron “a más” y que él, tras conocer que era una mujer transexual, reaccionó mal: “Me insultó y me dijo barbaridades”. Sin embargo, no es la única persona del programa que conoce... y ahora nos habla de Antonio Montero.

Dice que le conoció en un evento al que acudió también con su hermano y con su mujer. “Fue un encuentro un poco picante diría yo”, explicaba Cissy, que creyó intuir que “algo quería”: “Está un poco faltico de rumba, rumba buena, me miraba con ojitos de carnero degollado”.

Cissy le notaba “receptivo”, cree que se quedó con “las ganas de probar la miel” y añade que la mujer del colaborador, Marisa Martín Blázquez no se percató de nada: “Estaba un poco dispersa”.

La respuesta de Antonio Montero

“Tuvimos mucha física y química”, insistía Cissy, que vio “tonteo” pero, desde el plató de ‘Sálvame’, Antonio Montero lo negaba todo y lo hacía cantando: “Que no me acuerde de cosas es frecuente pero de caras no, si hubiera tonteado me acordaría”.

A mí me ha costado la vida ser fiel porque me encantan las mujeres

Y es que el colaborador de ‘Sálvame’ lo tiene muy claro: “No tendría una relación ni con ella ni con nadie (…) No tendría una relación con una persona trans, pero igual porque no he evolucionado todo lo que tendría que evolucionar”.