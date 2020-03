Qué es el ERTE, qué pasará con las pensiones o cómo se protege a las empresas: José Carlos Díez analiza las medidas económicas del gobierno ante el coronavirus

José Carlos Díez, economista, ha analizado en ‘Sálvame’ las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus. José Carlos ha explicado que tanto pensionistas como empleados públicos o gente en el paro seguirán cobrando lo mismo que el mes anterior, no se verán afectados.

Así, el empresario no tiene que despedirles y el empleado no deja de cobrar, se hace cargo el Estado. Además, los empleados no se perderá este tiempo de su prestación por desempleo si se quedan en el paro en el futuro.