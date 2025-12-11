Alexia Rivas desvela quién es el mayor apoyo de Fedra Lorente en su peor momento

Todos los detalles de la estafa que ha sufrido Fedra Lortente en 'El tiempo justo'

Fedra Lorente, 'La Bombi', en la ruina tras la muerte de su marido: "He recurrido a Cáritas, tengo las cuentas llenas de deudas"

La actriz Fedra Lorente estaría viviendo una situación límite, marcada por problemas económicos y una presunta estafa que habría agravado su vulnerabilidad, según el testimonio de Antonio Morales Jr., sobrino de la intérprete e hijo de Junior y Rocío Dúrcal. Así lo relató Alexia Rivas, que ha asegurado haber mantenido con él una conversación de más de media hora: "Me ha contado bastantes cosas que me han dejado espeluznada", reconocía la colaboradora.

Según ha contado Alexia Rivas en 'El tiempo justo', Morales Jr. sería actualmente “la persona que más está ayudando a Fedra”, junto con la hija de la actriz, con quien convive. Explica que a este punto se ha llegado por dos factores principales, siendo uno de ellos una estafa económica.

La estafa de Fedra Lorente: "He ido a Cáritas"

El sobrino describe la presunta estafa no como un engaño sentimental, sino como un fraude basado en falsas inversiones. Según su relato, el marido de Fedra, Miguel, habría realizado un primer aporte de 500 euros con la promesa de recibir 5.000 a cambio. Posteriormente, los estafadores le habrían comunicado un “problema” que exigía un pago adicional de 1.500 euros, asegurando que finalmente le devolverían 10.000.

La situación habría alcanzado un punto crítico cuando, incapaz de sostener más presión, Fedra decidió contarle toda la verdad a su sobrino, quien se ha convertido en su principal apoyo.

Intento fallido de gestionar la pensión de viudedad

Tras conocer el problema, Antonio Morales acudió a una entidad bancaria para intentar ayudar a la actriz a gestionar la pensión de viudedad, única vía para obtener ingresos estables en este momento. Sin embargo, según su testimonio, la actriz no puede acceder a esta prestación. El motivo estaría en que su marido Miguel contaría con muy pocos años cotizados, “ni siquiera la mitad de los necesarios” para generar una pensión que diera derecho a viudedad.