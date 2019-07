El plantón de Chelo Gª Cortés provoca el cabreo de David Valldeperas: "Ahora ya no quiero hablar contigo y eso va a ser jodi**"

Quizá ha sido la peor tarde de Chelo Gª Cortés y lo ha sido precisamente por su ausencia. La colaboradora de 'Sálvame' está en el foco mediático desde su expulsión de 'Supervivientes' y es que, en apenas unos días, ha provocado el enfado de María Patiño y Gema López diciendo que no las ha echado de menos, se ha mostrado distante, se ha enfadado por la presencia de las cámaras en su casa y ha acabado por dar plantón al programa tras escuchar las múltiples críticas.

"Si algo no soporto es la ingratitud"

Estaba previsto que Chelo saliera a la puerta de su casa para tratar en directo un tema con Patiño, pero se hacía de rogar, así que Carlota Corredera intentaba conseguirlo llamándola en directo. No lo conseguía, así que le lanzaba un reproche diciéndole que si hay algo que no soporta es la "ingratitud" y de Chelo no ha recibido ni un mensaje desde que regresó de Honduras.