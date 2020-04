Diego Matamoros nos cuenta cómo está superando el coronavirus: "Lo he pasado bastante mal pero estoy saliendo, los síntomas ya son leves"

Además, nos ha confesado que a lo largo de estos días ha echado mucho de menos a su entorno: “A mi familia, a mi expareja y a toda la gente que conozco y que me quiere”. Ha estado hablando con Estela, su exmujer, pero no ha querido entrar en detalles sobre lo que han hablado ni si ha habido un acercamiento.

"Yo vivía con angustia que tuviera que ingresar"

Quien ha vivido también con mucha preocupación su estado de salud ha sido su padre, Kiko Matamoros, porque no recibía un seguimiento médico: “Yo lo que vivía con angustia es que no tuviera que ingresar en un hospital porque en la época en que a él le pasó, el 16 tenía los primeros síntomas, si podía pasarlo en casa mejor que en un sitio donde había una carga vírica importante". “Él lo ha llevado bien, a veces le notaba el miedo y me decía que se tenía que ingresar pero yo le pedía que no se precipitara”, nos ha explicado Kiko.