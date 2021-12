Belén Esteban se ha levantado de su silla en 'Sálvame' para llevar a cabo una importante misión . La colaboradora ha hecho alarde de sus dotes de reportera en una cobertura de lo más especial: las obras de los baños de 'Sálvame'. " Voy a subir a redacción y voy a hacer de Isabel Preysler . Nos van a cambiar los baños después de 35 años", ha anunciado. "Me he puesto las botas porque estamos en obras"

"Pues a mí me da pena", ha confesado Kiko Hernández. "La de veces que he defecado ahí", ha asegurado. "No han sido más de tres veces", le ha reprochado Nuria Marín. "¿Quieres llevarte un water de recuerdo?", ha bromeado Belén. La ganadora de 'GH VIP 3' ha subido a la redacción y ha comenzado a explicar todo lo que estaba viendo: "Estoy viendo yeso, una batidora, barandillas", ha comenzado a detallar.