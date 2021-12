Belén Esteban cumplido una importante misión para 'Sálvame' , cubrir las obras de los baños del programa. "Voy a subir a redacción y voy a hacer de Isabel Preysler. Nos van a cambiar los baños después de 35 años", ha anunciado. " Me he puesto las botas porque estamos en obras ". Muy apenado, Kiko Hernández ha recordado los buenos ratos que ha pasado en nuestros años.

" Pues a mí me da pena ", ha confesado Kiko Hernández. "La de veces que he defecado ahí", ha asegurado. "No han sido más de tres veces", le ha reprochado Nuria Marín. " ¿Quieres llevarte un váter de recuerdo? ", ha bromeado Belén.

"Ya lo he contado mil veces pero es bueno recordarlo una vez más. Carlota era la directora, y me pillo con una factura de un piso que se me había olvidado pagar la luz y dijo: '¡Aquí se viene a trabajar no a arreglar asuntos personales!'. Con una voz...a la semana siguiente dejé la redacción", ha desvelado Kiko.