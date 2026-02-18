Supervivientes 18 FEB 2026 - 19:52h.

La pareja de Dulceida se convierte en la sexta confirmada del reality

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Alba Paul se convierte en la sexta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2026’. La famosa creadora de contenido se embarca sin pensarlo en la que será la gran aventura de su vida desde que aterrice en Honduras.

Así de emocionada e ilusionada ha revelado su participación en el reality más duro de la televisión: ‘’ Hola, soy Alba Paul, creadora de contenido y pequeña empresaria y sí, soy concursante de ‘Supervivientes’’.

‘’Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero es que necesito hacerlo. Soy una persona súper competitiva, mujer de carácter y nada, que quiero ponerme a prueba. Así que nos vemos en Honduras ¡Suerte, Alba!’’, reflexiona la concursante.

¿Quién es Alba Paul?

Alba Paul es una de las creadoras de contenido más famosas de España, aunque se hizo aún más reconocida tras salir a la luz su relación con Aida Domenech, o más conocida en redes como Dulceida.

Fue en 2015 cuando Dulceida y Alba anunciaron su amor, y desde entonces su relación ha sido una montaña rusa, tanto para ellas como para sus seguidores. Su boda fue muy seguida y su posterior separación supuso un gran palo para muchos.

Pero, un año después de la sonada y polémica ruptura, la pareja volvió a intentarlo y en 2024 se convirtieron en madres de su primera hija. Ahora, la empresaria está dispuesta a darlo todo en el reality y a ponerse a prueba hasta el final.