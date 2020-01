Las duras declaraciones de Carmen Borrego contra Edmundo Arrocet: "No digo que el ictus sea su culpa pero..."

Carmen Borrego ha hablado en una entrevista para 'Lecturas' demoledora donde ha dado unas durísimas declaraciones en contra de Edmundo Arrocet por la ruptura con su madre, María Teresa Campos. "Pensé que mi madre iba a caer en una depresión", ha contado Carmen. Pero no ha sido lo único que ha dicho acerca de la ruptura: "Dejarla así es un acto de cobardía", refiriéndose al famoso whatsapp con el que Bigote dejó a Teresa.

Carmen tacha de "cruel" el mensaje que le mandó Edmundo a su madre y ella pensaba que se iban a arreglar: "Me parece un daño innecesario". También ha hablado de las posibles deslealtades de Edmundo: "Si se demostrase, a mi madre le haría mucho daño, la destrozaría". Además, ha contado que el artista siempre fue "libre" en la relación y que a su madre no le gustó que participase en 'Supervivientes': "Mi madre sufrió mucho y después le dio el ictus, que no digo que sea su culpa pero…", ha contado Carmen.