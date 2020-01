Kiko Hernández destapa a Carmen Borrego: le habló de hacer las paces cuando ya había hecho una exclusiva cargando contra él

Carmen Borrego pide a los colaboradores de ‘Sálvame’ que le dejen en paz: “Han mermado mi autoestima, me he sentido como una mierda. Cuenta que tiene que volver a pasar por el quirófano tras el tartazo que recibió de Payasín en ‘Sálvame Okupa’, que no logra pasar página y que tendría que haber ido al psicólogo antes. Pero, sobre todo, carga contra Kiko Hernández a quien acusa de haberle humillado: “Es quien más daño me ha hecho”.