La polémica información de Matamoros sobre la exclusiva de Belén Esteban: “¡Hola!' tiene tan poco interés que no manda ni a sus fotógrafos”

Según el colaborador, la publicación ha perdido casi la mitad de lectores en los últimos cinco años y no querrían dejar la exclusiva en manos de la competencia. Para Kiko, el interés de la revista es este y no tanto la boda en sí misma: “Tienen tan poco interés que ‘¡Hola!’ no manda ni a sus fotógrafos”. Al parecer, el acuerdo es que Belén facilitará el reportaje fotográfico contratado por ella.