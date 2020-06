La tía Maite cree “rotundamente” a Fani cuando dice que no ha sido ‘pretty woman’: “He hablado con una íntima amiga suya”

“Después de hablar con una persona íntima de Fani que me ha contado ciertas cosas no tengo más remedio que pensar que, cuando vi a Fani tan contundente al decir que no, es que no”, explicó la tía Maite, posicionándose claramente a favor de la versión de su sobrina. La persona con la que ha hablado ha sido con una íntima amiga de la concursante, aunque no ha querido desvelar el contenido de la conversación porque no le han dado permiso para ello. “La creo. El poli ha dicho que sí y Fani ha dicho que no. Y rotundamente después de lo que me ha contado esta chica, tengo que creer a Fani”, insistió.