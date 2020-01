La tía de Fani resuelve la incógnita sobre su padre: "No debieron decírselo porque la desestabilizaron"

Maite, la tía de Fani de 'La isla de las tentaciones', ha visitado 'Sálvame' para defender a su sobrina tras su deslealtad en el reality hacia Christofer, su novio. Aprovechando su visita, ha aclarado la incógnita que ronda sobre su padre. Y es que Fani contó en su vídeo de presentación que podría ser hija de Emilio el de Los Chichos o de José el de Los Chunguitos. "Yo le dije que José no tiene nada que ver en esto, pero Emilio fue novio de mi hermana y ahí está la duda", ha contado Maite. Además, ha asegurado que Fani no "miente" en cuanto a este tema pero que la familia no debió decírselo porque la "desestabilizaron".