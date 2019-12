María Lapiedra se niega a mandar un mensaje de felicitación a su Gustavo: “No quiero que me mezcléis con otras, yo soy única"

Kiko Matamoros ha sido el elegido por el público pero ha cedido el honor a su compañero Gustavo de abrir primero su regalo de cumpleaños. En la caja no había nada y según ha podido comprobar el colaborador en el vídeo sorpresa tampoco. ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con su Pascualina para que le diera una sorpresa, pero ella se ha negado en rotundo. María no está dispuesta a que la mezclen con otras mujeres ni tampoco a hacer nada sin cobrar. Sin embargo, a Gustavo parece no importarle porque los vídeos ya se los ha enviado por privado.