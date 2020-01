La teoría de Jorge Javier sobre Gianmarco y la madre de Adara: "Yo no vi tensión"

La propia Adara le ha recriminado a Gianmarco que intentara seducir a su madre mientras ella aún estaba concursando en 'GH VIP'. Lo dice porque la propia Helena le dijo que la forma en que Gianmarco le mira no es especial porque también la miró así a ella y a otras mujeres.

Helena no lo interpretó como seducción pero su hija sí y hay más. Mientras Adara hacía este reproche a Gianmarco, Antonio David Flores susurraba a Anabel Pantoja que el italiano le dijo: "Estoy por darle riel a la madre". De hecho, Rafa Mora confirmó en 'Sálvame' que el concursante decía que se sentía más atraído por Helena que por Adara.

Helena y Gianmarco se conocieron ya en plató y Jorge Javier Vázquez, como presentador de las galas, fue testigo de todos estos momentos, sin embargo, no comparte esta teoría: "No he visto en ningún momento ningún tipo de atracción ni tensión entre Gianmarco y Adara".