Ivana cuenta cómo vivió lo mismo que Adara con Gianmarco en 'GH' Italia: “Caí en sus redes”

Como a Adara, a Ivana le también le acariciaba, le tocaba el pelo, charlaban juntos tumbados en la cama… y luego se dio cuenta de que Gianmarco tenía todo estudiado “al dedillo”: “Lo hizo para tener juego y visibilidad, para no ser un mueble, no sé ni cómo llegó a la final porque no hacía nada”.