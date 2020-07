Gianmarco tenía razón: la ilusión de Adara siempre fue Rodri Fuertes

Los mensajes de Rodri, cruciales

Tal fue la sorpresa de la ruptura que Adara llegó hundida y rota a una gala de 'Supervivientes' para confesar que estaba "destrozada, no me lo esperaba". Luego, más adelante, Adara confirmó que el causante de la ruptura era Rodri tras haberle enviado unos mensajes por Instagram y esta no querer enseñárselos a su pareja: “Estábamos los dos (con Gianmarco) en la cama hablando cuando me sonó el móvil. Él me lo quiso coger pero yo le dije que no porque era una conversación privada. No le di el teléfono y se cabreó muchísimo".