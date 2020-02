Gisela se emociona hablándonos de su experiencia en los Oscar: "Pensaba en mi padre, estaba ahí conmigo"

Gisela cantó en la ceremonia de los Oscar como voz del personaje de Elsa en Frozen. La cantante fue una de las elegidas para cantar el tema ‘Mucho más allá’, canción que entonan todos los niños y niñas, y aún está en una nube. Además, ha llegado acompañada por su particular Oscar, una bromita de la dirección de ‘Sálvame’, que ha disfrazado a Jesús Manuel Ruiz como la célebre estatuilla.

“De 46 idiomas y dialectos escogieron a nueve chicas y una de ellas fui yo”, nos ha dicho orgullosa Gisela que cree que ésta es una de las mejores experiencias a nivel profesional que ha vivido: “Ha sido algo único. Después o antes casi de OT es lo más importante a nivel artístico que he podido hacer”.

Lleva 18 años en Disney, no imaginaba que llegaría a este escenario y, emocionada, nos confiesa que allí pensaba en su familia y sobre todo en su padre: “Estaba ahí conmigo”.

Del eterno debate entre Ana y Elsa, personajes de Frozen, Gisela es de Elsa como no podía ser de otra manera porque canta por ella, si no, sería un "conflicto de intereses", decía bromeando. Y, como no podía ser de otra manera, se ha despedido cantándonos un poquito.