Kiko Hernández: "La familia de Fran Álvarez lo está pasando tremendamente mal, hay acontecimientos que no han visto la luz"

"Sabía que era impensable que Belén hiciese una exclusiva y entiendo que no quiera lucrarse o comentar por respeto a la familia. Creo que ha sido al decisión más acertada", ha contado Kiko. "La familia lo está pasando muy mal, tremendamente mal. Hay acontecimientos que han pasado recientemente en el entorno de Fran que no han visto la luz y que no puedo contar", contaba el colaborador.