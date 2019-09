Gustavo González celebra que va a ser padre con María Lapiedra disfrazándose de bebé

Dado que sufrieron un aborto en el pasado, en esta ocasión Gustavo optó por la prudencia y no quiso confirmar la noticia cuando Kiko Hernández la comunicó en directo. Sin embargo, tras el anuncio, Gustavo se lo ha tomado con humor y celebra la noticia disfrazándose de bebé (biberón y pañal incluidos).

"Estamos muy felices", ha dicho el colaborador: "No era cuestión de exclusivas sino de prudencia, había muy poca gente que lo sabía, los que lo tenían que saber lo sabían y la verdad es que me descolocó porque cuando lo dijo, yo no lo negué".