La hija de Guti vuelve a liarla: de fiesta en una discoteca incumpliendo las normas

Zayra niega la polémica

El llamamiento de Mila Ximénez a Arantxa de Benito

En plató, Mila Ximénez hacía un llamamiento a Arantxa de Benito y es que tiene detalles de lo que pasó en la fiesta ilegal a la que asistió Zayra: “A mí como madre se me puso la piel de gallina. No solo se toma agua con misterio, sino que allí sucedieron cosas, para mí no usuales me hablan de una incidencia casi médica. Y si la madre le interesa saber lo que sucedió en una fiesta de su hija, llámame”.