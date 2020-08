Humberto Janeiro confesó la opinión que tenía de Belén Esteban y Campanario: "Los problemas en Ambiciones comienzan con Belén"

En las mismas memorias no se cortó en hablar de Belén Esteban y María José Campanario. "Los problemas en Ambiciones comienzan a raíz de conocer a Belén, la prensa empieza a hablar de su relación con Jesulín y ahí arrancaron las tonterías. Que Belén estaba embarazada me lo dijo una periodista. No sé por qué no me lo contó Jesús, quizá por el respeto que me tenía o porque podía decirle cualquier cosa rara, pero estaba equivocado", relató.