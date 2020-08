El funeral de Humberto Janeiro: sus hijos y familiares le dan el último adiós

"Carmen Bazán está muy afectada"

La madre de Jesulín de Ubrique vivió una tormentosa separación de Humberto, por lo que, según nos contaba Carlota Corredera, no tenía pensado acudir al entierro. Sin embargo, la presentadora incidía en que se encuentra también "muy afectada".

Belén Esteban opta por el silencio

De hecho, ante las preguntas de sus compañeros ya anticipó que, si finalmente ocurría lo que ha pasado, su lugar no estaba en Ubrique: "No creo que lo deba hacer, no creo que pinte nada ahí, sinceramente".