Iker Casillas podría haber sido desleal a Sara Carbonero: Nadia asegura haber tenido más que amistad con él desde 2019

"Esto no tiene que ver con lo que ha pasado"

Sin embargo, asegura que ya en aquel momento Iker y Sara no estarían juntos “en el sentido literal”: “Con ella no estaba”. Asegura que nunca ha querido meterse y se desvincula de la ruptura: “Esto no tiene que ver con lo que haya pasado. No lo soy, no lo soy, no me siento la persona que ha hecho ese daño, eso es cosa suya”.