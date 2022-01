Los Reyes y la Infanta Cristina "no sabían nada" de la mujer con la que se ha fotografiado a Iñaki Urdangarin hasta 24 horas antes de la publicación de las fotos, según Pilar Eyre

Pilar Eyre se muestra convencida en 'Sálvame de que el matrimonio está roto desde hace tiempo: “Ya no es matrimonio desde hace por lo menos dos años, pero una cosa es esto y otra encontrarte a tu marido en la portada de una revista con otra”.

Según su información “la familia real al completo, incluida la Infanta Cristina” supieron la noticia apenas 24 horas antes de su publicación, este miércoles 19 de enero: “El martes la revista se envió a Zarzuela, la estuvieron viendo los reyes, los miembros de su familia, y no conocían nada de la existencia de esta chica, no tenían ni idea de que Iñaki tenía novia, no sabían quién era esta muchacha y fue cuando se enteró también la Infanta Cristina”.