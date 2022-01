El hermano de Iñaki Urdangarin se enfada y agarra el micrófono de Kike Calleja en 'Sálvame': "No nos molestéis"

"No me molestéis", pedía Mikel nada más escuchar la primera pregunta de Kike Calleja, que quería saber cómo se había tomado la noticia de la relación de su hermano con Ainhoa Armentia: "Es un asunto privado como sabéis, no tengo nada que decir y no me preguntes".

En ese momento, Mikel agarraba el micrófono que le sostenía Mikel y pedía de nuevo: "No me molestéis"; "pero no me coja el micrófono", replicaba el reportero, que continuaba con preguntas sobre si conocen o no ya a Ainhoa o si han podido hablar con la Infanta Cristina: "Dejad de molestar, me estás molestando".