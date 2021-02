Irene Rosales responde con dureza a Lequio: "Me preocupa bien poco lo que diga"

“Pues la verdad es que me parece muy bien verle en esa faceta de entrevistador, además no hace mal a nadie y es algo bueno”, aseguraba Irene Rosales antes de negar que haya habido, por ahora, ningún contacto con Isabel Pantoja .

Antes de hablar con Kiko, uno de los reporteros también quiso preguntarle a Irene sobre las palabras de Alessandro Lequio, colaborador de ‘AR’, donde insinúa que ella puede ser un lastre para Kiko más que una ayuda. “Con la manía que me tiene Lequio, ya no me extraña nada lo diga de mí… pero vamos, que me preocupa bien poco lo que diga Lequio”, respondía.