Primeras palabras de Irene Rosales, tras salir a la luz la presunta infidelidad de Kiko Rivera: "Estamos enamorados y felices"

Según la revista Corazón, Sofía Suescun y Kiko Rivera tuvieron un encuentro íntimo el pasado 15 de mayo en el hotel Mirasierra Suits. El equipo de 'Sálvame' ha hablado en exclusiva con Irene Rosales: "No voy a entrar en nada, las cosas están como están y ya está. Tiempo al tiempo. Me dá muchísimo apuro porque sé que es vuestro trabajo pero nunca he entrado en nada de mi vida tan privada y no lo voy a hacer ahora. Estamos felices y enamorados, no hay más que vernos", ha dicho tajante la mujer del cantane.