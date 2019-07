Isa P. (leído Pi), el nuevo nombre artístico con el que debuta Isa Pantoja como cantante

Ya sabíamos que Isa Pantoja cantaba, pues en alguna ocasión le ha dedicado alguna canción a su madre durante su estancia en 'Supervivientes'. Pero ahora parece que se atreve con todo y ha debutado como cantante con su primera canción "Ahora estoy bien", una mezcla de reggaeton y trap. Además, ha decidido quitarse el apellido Pantoja y probar suerte con el nombre artístico de Isa P. (leído Pi) aunque de momento confiesa: "No quiero hacer actuaciones, me estoy preparando para subir a un escenario". Eso sí, grabará un videoclip con unos estilismos de lo más atrevidos.

Isa, también ha aprovechado para hablar de su madre y de su abandono del concurso de 'Supervivientes': "Estoy muy preocupada por mi madre, en cuanto llegue de Honduras va directa al hospital, significa que tiene algo grave, lo bastante para no poder estar en la isla una semana más". Además, considera que la falta de apoyos "le ha afectado mucho" y que defenderla ha sido una gran responsabilidad: " Me ha tocado a mí dar la cara por ella, la critican por todo, lo que más me duele es que la ataquen con la historia de siempre, con el tema de la cárcel".