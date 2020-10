Kiko Rivera y su mujer niegan a haber pedido ayuda económica a Isabel Pantoja: "Prefiero callarme porque se va a liar muy gorda"

Gema López apuntaba entonces que Isabel tiene problemas económicos por los que habría tenido que seguir aplazando su deuda con Hacienda y que incluso habría pedido anticipos de su sueldo en el programa en el que trabajó: "Kiko le pidió dinero a su madre, incluso quiso a ver si podía hacerse con parte de la herencia, ella probablemente se piensa que lo necesita para otras cosas y le dice que no le puede ayudar porque sigue hasta arriba de deudas".

Sin embargo, se dice que a pesar de todo Isabel les ha ayudado pagando la hipoteca e incluso comprándole un coche y, en este punto ha intervenido la propia Irene Rosales enviando unos mensajes a Belén Esteban: "Es mentira, no le hemos pedido a mi suegra, gracias a Dios estoy trabajando y no tenemos que pedir nada".

Y no solo ella, también ha hablado el propio Kiko Rivera, esta vez con un mensaje a Jorge Javier Vázquez: "Están todos muy confundidos esa no es la verdad y prefiero callarme porque si no se iba a liar muy gorda. Y dice llevo desde los 18 años trabajando y valiéndome por mí mismo, basta ya por favor".