Isabel Pantoja ya ha dado el pésame a Irene Rosales por la muerte de su padre

Luego Chelo García Cortés ha confirmado la información y ha dado más detalles. Kiko Rivera ha hablado con ella durante el programa y le ha dicho que su madre, Isabel Pantoja, " ha llamado a Irene por teléfono , pero ella no lo estaba pasando muy bien en ese momento y no lo cogió", por lo que la tonadillera la mandó un whatsapp.

La llamada de Agustín Pantoja

Agustín Pantoja, tío de Kiko Rivera, también ha llamado a su sobrino. Pero según María Patiño, “el pésame no ha existido, le ha insistido en demandar a Kiko y a quien sea”. Ante esta información, todos los colaboradores se han quedado muy impactados y Kiko Hernández ha calificado lo ocurrido de “inhumano”. “Si no queréis pasar por el tanatorio no aparezcáis, pero dejadles en paz. Dejaos de amenazas y demandas, que hoy es un día de mucho dolor”, ha añadido el colaborador.