Gema López abandona el plató de 'Sálvame' tras un comentario de Jorge Javier Vázquez: "Ahora no te tengo respeto"

Chelo Gª Cortés se ha enfadado porque su mujer, Marta, no le ha visitado en Honduras durante su participación en 'Supervivientes'. Jordi González, presentador en esa ocasión del programa, le explicaba que la organización le ha propuesto viajar, pero su mujer ha declinado la invitación porque aunque le han mejorado las condiciones, no han sido suficientes para lo que ella necesitaba.

"Me parece para darme cabezazos", decía Jorge Javier y se los daba (literalmente) contra una mesa y era entonces cuando hacía un comentario que motivaba la marcha de la colaboradora del plató: "Como compañera que te tengo respeto, pero ahora no te tengo ninguno..."; "si no me tienes respeto me levanto, me voy y termino el programa, gracias".