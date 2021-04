Kiko Matamoros: "Me consta que se grabó la conversación entre Rocío Flores y el director de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva"

Kiko Matamoros asegura que la conversación donde Rocío Flores pidió intervenir en directo está grabada

Rocío Flores quiso entrar para contestar a las declaraciones de su madre en el episodio cero de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Rocío Flores se quejó a través de las redes sociales porque no pudo intervenir en directo en el primer programa de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Pero, al parecer, su conversación con el director que dirigía ese programa con Jorge Javier Vázquez estaría grabada según ha asegurado Kiko Matamoros en 'Sálvame'.

"Se ha hablado esta semana de que aparte de que vete esta señorita (Rocío Flores), graba por teléfono conversaciones. ¿A ti te consta que la noche del episodio cero, donde presentaba Jorge y Alberto estaba dirigiendo, pide entrar y eso se graba?", le preguntaba Kiko Hernández a su compañero. La respuesta de Matamoros dejaba entrever más de lo que quería. "Eso al polígrafo. Eso vale tela. Ni me consta ni me deja de constar pero tampoco pasa nada si no se hace público", manifestaba.

Pero más tarde, Matamoros daba más detalles: "Me consta que no fue ella la que grabó. Me consta que no fue ella. Ni Olga tampoco porque no estaba con ella ni Gloria Camila", decía. Los colaboradores y Jorge Javier se indignaban ante la presunta grabación que habrían hecho al director. "¡Me da miedo trabajar aquí. Nos graban, nos vetan, qué es lo siguiente...!", reaccionaba Kiko Hernández.