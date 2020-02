El encuentro de Jorge Javier Vázquez con Rubén: "Se me han caído los calzoncillos al suelo"

Nada más entrar a Telecinco, Jorge Javier Vázquez se ha encontrado con Rubén, participante de 'La isla de las tentaciones'. Automáticamente, el presentador ha pensado no saludarle "no se vaya a pensar que todo el monte es orégano", pero ha tenido que cambiar de opinión...

"El señor me ha mirado a los ojos y sonriendo ha dicho mi nombre", decía el presentador mirando a cámara coqueto y confesaba: "Se me han caído los calzoncillos al suelo directamente". Y es que le ha encantado su sonrisa, su altura... "Lo primero en lo que he pensado ha sido en sus palpitaciones".