Sergi Ferré, sobre la boda de José Antonio León: "Está muy arriba, le llaman la estrellita"

La boda de José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’, ha levantado ciertas suspicacias ya que su amigo Kike Calleja no asistió a pesar de estar invitado. No acudió porque tenía un viaje pero hubo otras ausencias y asistencias que nos han hecho dudar ¿Cómo es la relación entre los reporteros del programa? Sergi Ferré nos lo cuenta.

El resto de reporteros no estaban invitados y nos ha explicado que últimamente su compañero está “muy arriba”, de hecho, asegura que los compañeros del sur le llaman “la estrellita”.

“Yo vivo súper feliz, hago mi curro y me da igual”, insistía el reportero, aunque reconocía un error: “Ni le he regalado ni lo he felicitado, eso igual es un poco feo”.