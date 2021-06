Ante la pullita del colaborador, y quejándose de "manipulación emocional", José Antonio León aclaraba a Kiko que su compañero y amigo está invitado, pero no puede asistir a la boda. Kike estará fuera, José Antonio entiende sus motivos y la amistad está por encima de todo.

La explicación de Kike Calleja

Sin embargo, Kiko Matamoros no las tenía todas consigo así que ha aprovechado que Calleja intervenía en la conexión para formularle la misma pregunta: "Me duele esa pregunta viniendo de tu parte, José Antonio es muy amigo mío, su mujer también, tenemos muy buena relación, yo tenía un viaje programado, teníamos intención de ir el viernes a la cena pero me han adelantado el vuelo, pero mi amigo tiene nuestro regalo".