Lluvia de zascas de José Antonio León a Sergi Ferré en 'Sálvame': "Me parece de ignorantes inventarse cualquier tipo de noticia por el hecho de estar ahí"

"Estamos hablando de Sergi y no voy a hablar de Sergi. Cuando se dicen tonterías, la ignorancia es la mejor forma de olvidarse de ellas", ha dicho José Antonio visiblemente mosqueado con su compañero. Al reportero no le hubiese importado que hubiese hablado de él, "ha tenido un mal día, ha podido con él la historia de estar ahí en el plató, que muchas veces cuando no controlas el plató, te pone nervioso y quieres tener ese exceso de protagonismo que habitualmente no tienes en tu vida real, hasta me hubiese dado igual", ha asegurado, pero cuando habló de su mujer, que tenía envidia de Paz Padilla por su protagonismo, por ahí no pasa.