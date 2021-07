Julián Contreras narra su mala experiencia con José Luis Moreno: “Me dijo ‘me tienes que sorprender”

Julián Contreras trabajó con José Luis Moreno. Fue en una de las peores épocas de su vida y supuso para él cumplir un sueño, con lo que aunque le dejó dinero a deber, lo que le pidió fue continuar trabajando. Sin embargo, no fue capaz de atender la condición que le puso el productor: "Me dijo, 'me tienes que sorprender" y nunca supo cómo.