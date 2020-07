Kiko Hernández emociona a Anabel Pantoja: “No te quiero perder”

Anabel Pantoja pide disculpas

24 horas después, la tarde comenzaba tensa. Anabel decía no sentirse "orgullosa" tras lo ocurrido y pedía perdón tanto a Kiko como a la audiencia por llamarle "sucio". Además, confiesa que se le olvidó que en ese momento no era su compañero, era su presentador, y no lo trató como tal: "Se me nubló y se me cruzó el cable". Por eso se quedó "fatal" y "hecha polvo".