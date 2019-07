Kiko Hernández lanza una "pullita" a Lydia Lozano por su entrevista con Isabel Pantoja: "Cuando tienes a la persona delante te haces caquita"

Lydia ha intentado defenderse diciendo que ella no fue a pasar ningún casting y ha señalado que no le dieron ninguna indicación a la hora de hacer la entrevista. Por su parte Kiko le ha echado en cara: "A ti te han dicho varias veces que cuando no tienes a la persona delante eres perversa en tus comentarios y cuando la tienes delante te haces caquita y yo creo que eso te pasó ayer". Lydia se ha defendido diciendo que está contenta con su trabajo y que la única directriz que le dieron fue que Isabel estuviese cómoda y no entrar en conflicto.