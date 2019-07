Kiko Hernández ha hablado con Kiko Matamoros sobre sus problemas de salud: "El doctor le ha dicho que se vaya preparando para lo peor"

Kiko Matamoros está pasando por una mala situación, al parecer acudió al médico por unas hemorragias y le descubrieron varios tumores en la vejiga. Su compañero y amigo Kiko Hernández lo ha llamado para preguntarle qué tal estaba y ha dicho que se ha quedado preocupado por el tono: "No es el Kiko Matamoros de siempre". Matamoros le contó a Kiko que los médicos por la experiencia que tienen viendo esos tumores saben que es malo y le han dicho que sea fuerte: "Como sé la edad que tengo, tampoco me puedo andar con muchas tonterías. El doctor me ha dicho que me vaya preparando para lo peor".