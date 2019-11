Kiko Hernández manda un mensaje a Hugo Sierra: "Me parece muy sucio lo que le has hecho a la productora de 'GH VIP"

Kiko Hernández cree que al principio fue una víctima por cómo se produjeron los hechos dentro de la casa y la declaración de amor de Adara y Gianmarco, pero el colaborador asegura que ha descubierto que Hugo se mueve por dinero: "Cuenta lo mal que lo pasa con un cheque de por medio, nos deja ver que quiere ir a 'Supervivientes', luego dice que nunca le iba a decir lo de la demanda...". Además, el colaborador le ha tachado de "jugar sucio" y le ha mandado un mensaje: "Me parece tan sucio lo que has hecho con la productora… Además no se lo merecen y Jorge Javier tampoco".