Kiko Hernández: "Mónica Hoyos me intentó sobornar para que la defendiera en 'SV"

Rafa Mora fue quien trasladó el intento de soborno a Kiko

Rafa Mora lo estaba pasando mal porque no quería que le perjudicara a Mónica Hoyos este tema en ‘Supervivientes’, “ella me dijo que a ella le constaba que yo tenía amistad con Kiko”, ha contado, y que ella sabía que otros concursantes le habían ofrecido algún regalo para que les apoyara, “pero no me dijo si lo habían aceptado”, ha continuado, y le puso el ejemplo de Miriam Saavedra. Kiko Hernández ha salido en este momento para decir que nunca le regaló nada la ex de Carlos Lozano, “yo no he recibido ni un céntimo de euro de ella”.